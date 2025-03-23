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В российском городе установили копию трубы из Суджи

В Екатеринбурге установили копию трубы, по которой ВС РФ проникли в Суджу
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Telegram-канал «Храм на Крови»

В Екатеринбурге у Храма-на-Крови открывают выставку, посвященную операции «Поток», во время которой российские войска попали в Суджу Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале храма.

На площадке установили копию части газопровода длиной 16 метров. Диаметр установленной трубы в 1420 мм соответствует газовой трубе из Суджи.

«Совершенный подвиг не имеет аналогов в мировой истории и является свидетельством высочайшего духа и беспримерной воинской доблести наших бойцов», — говорится в тексте.

Американская газета The Wall Street Journal накануне писала, что результат операции «Поток» российских вооруженных сил, в ходе которой бойцы ВС РФ прошли по газопроводу близ Суджи, вызвал панику в рядах ВСУ. Результатом этой паники, пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров приказать своим солдатам отступить до получения приказов от старших офицеров.

Ранее сообщалось, что в операции «Поток» под Суджей участвовал священник.

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