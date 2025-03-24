Сторож отсудил у Минобороны РФ 5 млн рублей за то, что не работал

В Свердловской области сторож отсудил у Минобороны 4,7 млн за то, что не работал

Суд в Свердловской области восстановил в должности сторожа воинской части и обязал Минобороны выплатить ему 4,7 млн рублей компенсации за незаконное увольнение. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на судебные материалы.

Весной 2024 года сторож получил два выговора за то, что не обнаружил «диверсанта» во время учебной проверки. По данным командования, работник пропустил человека с имитацией коктейлей Молотова и машину с «взрывным устройством», не используя металлодетектор и зеркало.

«Техника была неисправна, а в остальном я выполнял обязанности», — заявил мужчина в суде.

Судья признала увольнение незаконным: «Вину не доказали. Приказы о взысканиях отменяются, работник восстанавливается».

Минобороны обязали выплатить 4,7 млн рублей за 271 день вынужденного прогула, 50 тыс. рублей — за моральный ущерб.

Ранее бывший главный бухгалтер воинской части Росгвардии получил семь лет за растрату.