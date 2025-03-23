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Комиссия CWGC отметила заботу России о могилах британских военных

Observer: CWGC поблагодарила Россию за уход за могилами британских военных
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Kin Cheung/AP

Несмотря на политическую напряженность, Россия продолжает ухаживать за захоронениями британских военных в Мурманске, Архангельске и Владивостоке. Об этом сообщает газета Observer со ссылкой на комиссию по воинским захоронениям стран Содружества (CWGC).

По данным CWGC, на территории России покоятся 663 бойца Соединенного Королевства, большинство из которых погибли в сражениях на стороне белых во время Гражданской войны.

«Москва демонстрирует ответственный подход к сохранению исторической памяти», — подчеркнули в комиссии.

В ответ CWGC поддерживает 674 могилы советских граждан на территории Великобритании.

«Это взаимное уважение к памяти павших остается важным гуманитарным мостом», — отметили наблюдатели.

8 марта сообщалось, что в Нидерландах открылся музей памяти советских воинов-освободителей. Выставка Sovjet Ereveld Experience посвящена лежащим в братских могилах в Нидерландах советским воинам и находится поблизости от города Лёсден. Неподалеку расположен мемориальный комплекс «Советское поле славы», где захоронены 865 советских, павших во время Второй мировой войны.

Ранее премьер Британии рассказал о своем отношении к Путину.

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