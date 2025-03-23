RT: ВС РФ скрытно зашли в тыл ВСУ на Донецком направлении и взяли пленных

Бойцы Вооруженных сил России скрытно зашли в тыл украинских военных на Донецком направлении и взяли пленных. Об этом сообщили военкору RT Максим аль-Тури штурмовики группировки войск «Юг».

Российские бойцы рассказали, что в ходе этой операции уничтожили шесть солдат Вооруженных сил Украины. Еще четверо сдались, один из них был ликвидирован своими же.

«Вчетвером вышли — все, мы начали их выводить из лесопосадки, из их блиндажа. И по нам начал их миномет работать, кассеты работать (...) трое — мы их вывели, довели до блиндажа», — поделился деталями один из штурмовиков.

23 марта в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие ВС РФ взяли под контроль аселенный пункт Срибное в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве рассказали, что боевую задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр».

Кроме того, российские войска нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в ДНР. В результате противник потерял более 500 военных, четыре бронемашины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее боец ВСУ неудачно попытался спрятаться от российского спецназа.