ВСУ обстреляли Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли донецкую Горловку тремя кассетными снарядами калибра 155 миллиметров и атаковали город при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что была зафиксирована атака БПЛА в 15:30 по московскому времени в районе населенного пункта Горловка. Также были зафиксированы удары тремя кассетными снарядами калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в 14:10 ВСУ обстреляли донецкий поселок Мироновский двумя снарядами калибра 155 миллиметров. В 14:20 ВСУ атаковали поселок при помощи БПЛА.

Накануне военнослужащие ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи беспилотника. По словам мэра города Ивана Приходько, в результате происшествия никто не пострадал. 17 марта в Горловке при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на пожарную часть пострадали два сотрудника МЧС России. В ведомстве уточнили, что ранены пожарный и водитель. Их доставили в больницу с акубаротравмой.

Ранее два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона на пожарную часть в Горловке.