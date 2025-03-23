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ВСУ ударили по электроподстанции в Запорожской области

ВСУ нанесли удар артиллерией по электроподстанции в Запорожской области
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

По его словам, без энергоснабжения остались жители Полог, сел Инженерное, Франко, а также Украинское — это более 11 тысяч абонентов.
Чиновник подчеркнул, что принимаются меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества.

Водоснабжение осуществляется в штатном режиме. Информация о пострадавших среди мирного населения не поступала.

До этого сообщалось, что в Запорожской области в городе Каменка-Днепровская дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль полиции. Транспорт получил повреждения. Кроме того, была зафиксирована атака дрона рядом с отделением полиции.

Ранее ВСУ обстреляли машину замминистра ЖКХ.

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