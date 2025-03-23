МО РФ: группировка «Центр» за сутки уничтожила более 500 украинских солдат

Бойцы группировки российских войск «Центр» в течение суток ликвидировали более 500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени подразделения Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике 12 бригад украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Места скопления формирований ВСУ заметили в районе населенных пунктов Новопавловка, Миролюбовка, Удачное, Троицкое, Котлино, Зверево, Новосергеевка и Красноармейск.

«Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей», — говорится в заявлении.

Кроме того, военные группировки «Центр» вывели из строя два артиллерийских орудия ВСУ. В том числе речь идет о самоходной артиллерийской установке Caesar французского производства.

21 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал ход выполнения задач специальной операции на Украине группировкой войск «Центр». В частности, он посетил воинские части на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров о ситуации на поле боя.

Ранее российский военный из дробовика сбил дрон ВСУ, который пытался атаковать расчет тяжелой огнеметной системы группировки войск «Центр».