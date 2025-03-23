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В Курской области мужчина погиб из-за мины в кармане

Хинштейн: житель Обоянского района погиб из-за взорвавшейся мины в его кармане
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате взрыва мины «колокольчик» в Обоянском районе Курской области погиб местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По предварительным данным, 51-летний мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который взорвался у него в кармане.

«Хотя населенный пункт, где случилась трагедия, является безопасной зоной, он граничит с Беловским районом. Сейчас там отработали саперы, но, тем не менее, прошу всех наших жителей быть крайне осмотрительными», — призвал губернатор.

Он также напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя приближаться к ним или брать в руки.

10 марта украинские войска обстреляли ТЦ «Добрыня», расположенный в слободе Белая в Курской области. В результате ранения получили девять человек, которым понадобилась госпитализация. Еще пятерых человек спасти не удалось.

Ранее сотрудник администрации погиб после атаки дрона в Белгородской области.

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