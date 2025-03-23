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Десантники отремонтировали трофейную технику ВСУ из Курской области

Минобороны: десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские десантники вывезли и отремонтировали украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, вывезенные из Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Очередные образцы трофейной техники были доставлены в расположение Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с поля боя из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала инженерная разведка проверила безопасность района, а затем началась эвакуация трофейной боевой техники ВСУ. Некоторое оружие удалось восстановить после небольших ремонтных работ, однако точного решения о дальнейшем использовании техники не было принято.

До этого российские бойцы вывезли с территории Курской области технику ВСУ, среди которой броневики MaxxPro и бронетранспортеры Stryker американского производства. По словам военнослужащих, присутствуют практически не поврежденные экземпляры.

Ранее глава минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.

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