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В США заявили об истощении запасов американских ракет у ВСУ

TNI: у ВСУ заканчиваются ракеты ATACMS, а США больше не дадут
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John Hamilton/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали запасы американских твердотопливных баллистических ракет ATACMS, переданных администрацией экс-президента США Джо Байдена, и Пентагон больше не сможет направить Киеву такие снаряды. Об этом пишет Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.

По словам автора, у украинских войск осталось «до опасного мало» ракет ATACMS, тогда как США испытывают проблемы с производством и каналами поставок этих снарядов. Отмечается, что военно-промышленный комплекс НАТО значительно отстает от российского.

«Западный ВПК, в отличие от российского, никак не наладит достаточный выпуск ключевых военных систем для Украины, включая хваленые ATACMS», — указано в статье.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

С учетом превосходства российской армии над украинской на всех фронтах президенту США Дональду Трампу следует урезать обязательства перед Киевом и минимизировать участие Соединенных Штатов в этом конфликте, считает Вайхерт.

13 марта агентство Associated Press писало, что Украина больше не имеет в своем арсенале американских ракет ATACMS. При Байдене США передали Киеву менее 40 ракет ATACMS, запасы которых были исчерпаны к концу января 2024 года. Информацию подтвердили представители оборонного комитета Верховной рады.

В материале сказано, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года не зафиксировано ни одного случая применения Украиной ракет ATACMS, а также британских и французских аналогов по территории России.

Ранее сообщалось, что у Украины почти закончились ракеты к системам ПВО Samp-T.

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