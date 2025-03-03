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Министр обороны США ответил на обвинения Клинтон в работе на Россию

Хегсет ответил на обвинения Клинтон в работе на РФ ее же фотографией с Лавровым
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AP

Министр обороны США Пит Хегсет обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в том, что она не справилась с перегрузкой отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом пишет американский колумнист компании PJ Media Мэтт Моргулис.

2 марта стало известно, что шеф Пентагона поручил киберкомандованию США остановить всю деятельность против России. Клинтон, комментируя это в соцсети Х, обвинила министра в работе на Москву. В ответ Хегсет опубликовал ее фотографию с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Моргулис отметил, что эта фотография была сделана в 2009 году во время «провального пиар-хода Клинтон по поводу «перезагрузки» отношений с Россией, когда она была госсекретарем президента Барака Обамы». На встрече она вручила Лаврову блестящую красную кнопку, символизирующую предполагаемый новый старт отношений между странами.

«Конечно, ее первоклассный дипломатический отряд испортил даже эту простую задачу, неправильно переведя предполагаемое «перезагрузка» как «перегрузка», — заявил колумнист.

В октябре сообщалось, что первый российский президент Борис Ельцин в разговоре со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1999 году просил оставить заботы о европейской безопасности Москве. Однако тот ответил, что европейским странам не понравится такое развитие событий.

Ранее стало известно, что увольнение генералов шокировало военнослужащих США.

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