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Ребенок из Казачьей Локни украл у ВСУ боекомплект и отдал бойцам ВС РФ

Десятилетний мальчик Сережа Щеглов украл боекомплект ВСУ и передал бойцам России
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«Пятый канал»

Десятилетний мальчик Сережа Щеглов из села Казачья Локня в Курской области украл боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передал бойцам армии России. Об этом он рассказал в эфире Пятого канала.

«Брали, раскрывали дома, разбивали там все. <…> Русский человек никогда такого не сделает. Били все подряд. У моего друга была плойка, ее тоже забрали, телевизор, естественно, разбили», — заявил он.

По словам мальчика, он провел семь месяцев под оккупацией украинской армии. Он отметил, что сам жил рядом с солдатами ВСУ, а в 10 метрах от него находится украинский танк. Щеглов добавил, что в один из дней он украл у бойцов Украины один боекомплект.

Мальчик накидал патронов в мешок, закрыв сверху тушенкой, чтобы при проверке не увидели. Через некоторое время он отдал комплект бойцам ВС РФ.

До этого жительницы села Казачья Локня сообщили, что бойцы ВСУ, оккупировавшие села в Курской области, пропускали жителей Сум, чтобы те мародерствовали и похищали имущество курян. По их словам, россиянам нужно уезжать на Украину ради возможности «выжить». При этом, по словам солдат ВСУ, украинцы «ненавидят» русских.

Ранее жители Курской области рассказали о желавших перегрызть им глотку украинцах.

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