Партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток»

Группировка войск «Восток» получила новую партию танков Т-72Б3М. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Экипажи уже начали обкатку машин на полигонах в тыловых районах Донецкой народной республики, а затем танки будут отправлены на передовую линию для уничтожения живой силы, техники и укреплений ВСУ.

Т-72Б3М — это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72, которая имеет ряд преимуществ перед предыдущими моделями. В частности, танк оснащен улучшенной системой управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем, прицелом с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, а также цифровыми средствами связи последнего поколения. Для облегчения движения задним ходом танки оборудованы камерой заднего обзора и более надежными гусеничными траками.

Броня танка усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами и новыми системами динамической защиты. Это позволяет значительно повысить живучесть и эффективность применения танка не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

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