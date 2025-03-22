Группировка «Днепр»: ВСУ за сутки потеряли до 70 военных

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 70 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Днепр». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, передает ТАСС.

«Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике, горно-штурмовой бригады и четырех бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Приднепровского, Вилетенского и Антоновки», — сказал представитель группировки.

Кодрян добавил, что также ВСУ за сутки потеряли пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

15 марта министерство обороны РФ сообщило, что бойцы группировок российских войск «Днепр» и «Восток» в течение суток нанесли поражение личному составу и технике девяти бригад ВСУ. По информации ведомства, группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике трех бригад береговой охраны ВСУ. Потери украинской армии составили до 80 военных, отметили в Минобороны.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Белгородском направлении.