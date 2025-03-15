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В Минобороны РФ отчитались о работе группировок «Днепр» и «Восток»

МО РФ: группировки «Восток» и «Днепр» нанесли поражение девяти бригадам ВСУ
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Минобороны РФ

Бойцы группировок российских войск «Днепр» и «Восток» в течение суток нанесли поражение личному составу и технике девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что группировка «Восток» ликвидировала более 160 украинских солдат и вывела из строя два орудия полевой артиллерии. Кроме того, им удалось уничтожить шесть автомобилей и две боевые бронированные машины ВСУ.

«Подразделения <...> улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка в Донецкой народной республике», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что группировка «Днепр» за аналогичный промежуток времени нанесла поражение живой силе и технике трех бригад береговой охраны ВСУ. Места скопления бойцов украинских войск находились у населенных пунктов Садовое, Ольговка и Никольское в Харьковской области.

«Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля», — говорится в публикации.

15 марта газета «Известия» сообщила о попытке украинского дрона атаковать расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 группировки российских войск «Центр». По данным издания, один из бойцов Вооруженных сил РФ сбил беспилотник, выстрелив в него из дробовика.

Ранее в Государственной думе РФ призвали украинских солдат сдаться в плен.

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