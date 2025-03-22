Террористы в Нигере применяют украинские минометы для обстрела позиций армии страны. Об этом сообщило издание Journal du Niger со ссылкой на военный источник.

По информации издания, украинские минометы применялись дважды. В первый раз орудия использовались 17 марта повстанцами «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, связана с группировкой «Аль-Каида» (организация запрещена в России)). Тогда террористы атаковали позиции войск страны недалеко от населенного пункта Макалонди.

Во второй раз, по данным журналистов, повстанцы применили минометы 19 марта. Тогда они обстреляли военную базу возле деревни Мосипага. В результате атак инфраструктура получила повреждения, отметили авторы.

Как отметило издание, на позициях террористов были обнаружены минометы М120 «Молот». Также военные нашли инструкцию по их применению на украинском языке, следует из материала.

В феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины бравируют совершением терактов и своими связями с международными террористическими организациями. Он также сказал, что украинская сторона поставляет террористам беспилотники и оружие.

Ранее Украину обвинили в поставках африканским террористам запрещенных боеприпасов.