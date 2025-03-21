В Ростовской области отразили атаку беспилотников

На территории Ростовской области отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью атака БПЛА была успешно отражена нашими подразделениями противовоздушной обороны в Миллеровском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:38 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Слюсарь.

Незадолго до этого МЧС России сообщило, что на территории Ростовской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Жителям региона рекомендовали зайти в помещения и не подходить к окнам.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.