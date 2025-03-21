Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

В Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

«Взрывы произошли в столице Украины. <...> Подробности не приводятся», — говорится в сообщении.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

19 марта украинское издание «Общественное» сообщало, что в Киеве два раза за ночь произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные атаковали объекты нефтяной отрасли Украины.