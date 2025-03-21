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В Китае заявили о блестящей работе ВКС России

Tencent: ВКС России блестяще себя показали в конфликте на Украине
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Министерство обороны России

Воздушно-космические силы Российской Федерации блестяще проявили себя в конфликте на территории Украины. Об этом сообщил китайский портал Tencent.

«Российские ВКС превосходно показали себя в конфликте на Украине», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что военные самолеты России могут похвастаться усовершенствованиями, которые дают им преимущество в воздухе, и ракетами, способными преодолевать большие расстояния. Автор материала подчеркнул, что «Атакованные солдаты Вооруженных сил Украины даже не знали, откуда им прилетело».

Новость дополняется.

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