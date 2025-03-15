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Марочко сообщил об активизации ВСУ в Купянске

Марочко заявил, что украинские войска активизировались на севере Купянска
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на севере Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим в целом о купянском фронте: сейчас основные силы сосредоточены на том, чтобы предотвратить прорыв нашей линии обороны, поскольку противник здесь очень серьезно активизировался, активно действует как раз на северных рубежах Купянска», — сказал он.

По словам аналитика, российские бойцы, дислоцированные у этого города, сосредоточены на том, чтобы уничтожать личный состав ВСУ, скопление живой силы врага.

2 марта Марочко заявил, что командование ВСУ направило подкрепление под Купянск для замедления наступления российской армии на этом участке фронта. Он отметил, что бойцы ВС РФ на данный момент заняты перемалыванием сил и средств противника, ослаблением его позиций, а также ведением регулярного артиллерийского огня.

Ранее военный эксперт рассказал о 40-километровом «шпагате» ВСУ под Купянском.

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