Российские военные впервые захватили немецкие бронированные эвакуаторы Bergepanzer

Вооруженные силы (ВС) России впервые «затрофеили» немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает», публикуя фотографии иностранной техники.

Судя по кадрам, украинцы оснастили Bergepanzer минными тралами и использовали бронированные эвакуаторы для разминирования. При этом на верхнюю часть машины установили «мангал» с сетью для защиты от беспилотников.

БРЭМ Bergepanzer была создана в Германии на базе танка Leopard 1 и принята на вооружение в 1966 году. Благодаря подъемному крану и бульдозерному отвалу Bergepanzer может буксировать поврежденную технику и обеспечивать ее полевой ремонт.

15 марта главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что брошенная на поле боя военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) является законным трофеем для военных армии России. По его словам, все западные трофеи будут доставлены в научно-исследовательские центры для исследований. Специалисты оборонно-промышленного комплекса России изучат эту технику, чтобы в последующем улучшить отечественные системы поражения.

Ранее Forbes написал, что ВСУ оставили в Курской области лучшие образцы техники.