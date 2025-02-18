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ВСУ заминировали схрон с украденными в ДНР иконами

РИА: ВСУ заминировали украденные в ДНР православные иконы и церковную утварь
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Анна Громова/«Газета.Ru»

ВСУ тщательно заминировали схрон с православными иконами, который нашли в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным «Нурик».

По его словам, иконы нашли под завалами разрушенного здания. При изучении места военнослужащие обнаружили растяжки. Саперы разминировали место.

«Ну и наткнулись на вот эти вот иконы. И все. Мы как бы вытащили все. Там все заминировано. Справа там, слева. Шашки там. Все лежит. Опасно было. Ну ничего страшного, все вытащили», — рассказал мужчина.

Боец предположил, что тайник ВСУ могли использовать в качестве приманки для того, чтобы заманивать российских военных в ловушку.

Представитель группировки войск «Юг» с позывным «Полтава» рассказал, что схроне были иконы, чаши для причастия, кресты, кадило, митры, венцы, крестильный ящик, дароносица, а также Евангелие. «Полтава» заявил, что в схроне были ценности, которые ВСУ украли из храмов Московского патриархата. Вместе с утварью в тайнике нашли украинский паспорт.

Ранее под Авдеевкой нашли тайник ВСУ с иностранным вооружением.

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