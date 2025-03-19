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Участников СВО назвали кадровым резервом полиции Москвы

Мосгордума: участники СВО станут кадровым резервом полиции Москвы

Участники СВО станут кадровым резервом полиции Москвы. С такими заявлениями выступили в Московской городской думе, передает «Осторожно, новости».

«Люди, получившие боевой опыт, дисциплинированные и ответственные. Нам надо создавать им профессиональный трек», — заявили депутаты.

Сообщается, что вопросом устройства военнослужащих в полицию столицы уже занимаются кадровые службы.

5 марта министр внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев заявил, что за последний год из ведомства уволился каждый второй опытный участковый. По его словам, количество вакантных должностей в министерстве увеличилось до 172 тысяч.

По мнению депутатов Госдумы, россияне не хотят идти работать в полицию из-за ограничений, уровня зарплат и ненужного бумаготворчества. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов в беседе с «Газетой.Ru» назвал странной картину, когда участковый или оперуполномоченный уголовного розыска, к примеру, в Москве получает 70-80 тыс. рублей в месяц, а условный доставщик пиццы на велосипеде — в два раза больше.

Ранее в МВД заявили об острой нехватке участковых в Петербурге.

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