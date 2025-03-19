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В ДНР в результате атаки украинских войск пострадали 11 мирных жителей

Приходько: 11 жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
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Telegram-канал «Приходько РИК»

Более 10 человек пострадали в результате атаки украинских войск на город Горловка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько.

«Количество раненых мирных жителей <...> возросло до одиннадцати», — говорится в заявлении.

Утром 19 марта бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Горловке. Почти сразу после этого Приходько в своем Telegram-канале сообщил о девяти пострадавших, но впоследствии число раненых увеличилось.

По словам главы городского округа, украинские войска использовали кассетные боеприпасы. Они были выпущены по жилому массиву «Строитель», где специалисты зафиксировали повреждение объектов гражданской инфраструктуры и ряда домовладений.

Кроме того, урон получил маршрутный автобус. Приходько рассказал, что в момент обстрела транспортное средство находилось в Центрально-Городском районе.

18 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю в регионах страны из-за атак со стороны ВСУ пострадали 127 человек. Среди них — 13 несовершеннолетних.

Ранее в ДНР при атаке украинского дрона пострадали два сотрудника экстренных служб.

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