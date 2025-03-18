В МИД РФ назвали число раненых и погибших за неделю мирных жителей от ударов ВСУ

В течение недели 127 мирных жителей России, среди которых 13 детей, получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 25 человек погибли. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, на прошлой неделе ВСУ организовали крупнейшую с начала специальной военной операции попытку атаки беспилотными летательными аппаратами на гражданские объекты на территории России.

В качестве основного направления удара был выделен московский регион. В Москве и Московской области пострадали почти 20 мирных жителей. Наряду с Подмосковьем, большое число пострадавших от ударов со стороны украинских войск зафиксировано на минувшей неделе в Курской области, Донецкой народной республике и Херсонской области, рассказал Мирошник.

Собеседник агентства добавил, что в общей сложности за упомянутый период украинские военные выпустили по российским субъектам более 1,8 тыс. различных боеприпасов.

Ранее в результате атаки украинских дронов на Белгород 18-летнему юноше оторвало руку.