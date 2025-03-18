Генерал Наев сообщил об отходе ВСУ с позиций на одном из участков в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют свои позиции на одном из участков боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, который командует тактической группой на указанном участке.

«На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — написал Наев.

Генерал-лейтенант не указал, о каком именно участке идет речь. Однако добавил, что решение об отступлении было принято для того, чтобы сохранить жизни личного состава ВСУ.

По данным украинских СМИ, Наев был направлен руководить тактической группой в поселке Великая Новоселка в ДНР. По данным Минобороны, 26 января этот населенный пункт освободили российские войска.

До этого генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ВСУ отчаянно нуждаются в военной помощи. Особенно остро ощущается нехватка боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО). По словам Наева, Украине необходимы американские системы Patriot и ракеты к ним, поскольку ни одна другая система ПВО не способна показать такие результаты.

Ранее в ВСУ заявили, что украинская разведка не смогла предугадать начало СВО.