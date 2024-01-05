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Украинский командующий заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы для систем ПВО

Генерал ВСУ Наев заявил, что у Украины заканчиваются боеприпасы для систем ПВО

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Kacper Pempel/Reuters

Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, заявил в интервью Agence France-Presse, что Украина отчаянно нуждается в большей военной помощи, особенно в боеприпасах для систем противовоздушной обороны (ПВО), передает американский журнал Newsweek.

«Сегодняшняя ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп ПВО такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак», — сказал Наев, отметив, что страны нужна помощь западных стран для пополнения боеприпасов.

По его словам, российские войска хотят истощить украинскую систему ПВО.

Украинский командующий добавил, что Украине особенно необходимы американские системы Patriot и ракеты к ним. По его мнению, ни одна другая система ПВО в мире не способна показать такие результаты.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в 2024 году Украина может получить американские ракеты ATACMS, немецкие ракеты Taurus и истребители F-16.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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