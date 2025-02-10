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В ВСУ заявили, что украинская разведка не смогла предугадать начало СВО

Генерал ВСУ Наев: украинская разведка не смогла заранее узнать о начале СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинская разведка не смогла заранее узнать о начале проведения Россией специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев в интервью «Украинской правде».

«В чем главная задача любого органа разведки? Не просто сказать, как будет происходить наступление, а назвать время и дату <...>, когда будет враг наступать. И таких сведений не было», — сказал экс-командующий Объединенными силами обороны Украины.

Наев добавил, что он каждый день получал сведения от разведки, согласно которым рядом с границей Украины не было ударных группировок. При этом, по словам генерал-лейтенанта, 23 февраля 2022 года ему не доносили о предстоящей СВО.

В конце января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением в Верховной раде руководителя ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

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