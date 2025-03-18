Названо число погибших лидеров ХАМАС после авиаудара Израиля по Газе

Пять лидеров палестинского движения ХАМАС погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа во вторник утром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении.

Среди погибших значатся два члена политбюро ХАМАС — Иссам ад-Даалис и Абу Убейда аль-Джамаси, а также заместитель министра внутренних дел в Газе Махмуд Абу Ватфа.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это произошло, потому что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю жестким ответом на возобновление боевых действий в Газе.