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Брошенные солдаты ВСУ рассказали о попадании в плен

Брошенные в Курской области бойцы ВСУ рассказали о попадании в плен
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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в плену в Курской области, рассказали о сложной ситуации, в которой они оказались. Информацию предоставил Telegram-канал Минобороны России.

«Мы отправились в деревню, и нас начали обстреливать минометы. В результате боя у нас было четыре «двухсотых» и шесть или семь «трехсотых». Мы укрылись в погребе и доложили командованию о нашем состоянии. На это нам ответили — держитесь на связи. На следующий день мы приняли решение сдаться в плен ради спасения», — поделился своим опытом боец Александр Сычов.

Другой пленник, Андрей Матвиенко, отметил, что российские военные оказали украинским солдатам дружелюбный прием. Им предоставили медицинскую помощь, еду и разместили в теплых помещениях.

17 января сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации захватили в плен бойцов ВСУ в ходе освобождения населенных пунктов Леонидово и Александрия в Курской области. Командир десантно-штурмового батальона с позывным «Мастер» отметил, что речь идет, в первую очередь, о наемниках.

Ранее Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю.

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