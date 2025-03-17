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Военблогер показал на видео украинский дрон необычной формы

Военблогер Федоров опубликовал видео с дроном ВСУ странной формы

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины необычной формы заметили в зоне проведения специальной военной операции. Видеозапись с дроном опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

«Предполагается, что это еще один украинский перехватчик, очень странно выглядящий», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:45 по московскому времени.

Федоров уточнил, что украинский дрон пролетел рядом с российским разведывательным БПЛА.

В январе сообщалось, что министерство обороны Украины приняло на вооружение военных подразделений страны разведывательный беспилотный летательный аппарат Poseidon H10 MkIII. БПЛА украинского производства оснащен электродвигателями и модернизированной системой навигации. Аппарат получил четыре винта для вертикального взлета и посадки и толкающий винт для горизонтального полета.

Кроме того, новый дрон оснащен стабилизированной дневной камерой с 20-кратным увеличением и тепловизионной камерой с четырехкратным зумом. Беспилотник способен летать со скоростью до 150 километров в час и преодолевать 150 километров.

Ранее на Украине заметили новый американский дрон.

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