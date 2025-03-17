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СМИ: норвежские военные использовали теннисные мячи для имитации атаки БПЛА

Defense News: ВС Норвегии отрабатывали атаку БПЛА с помощью теннисных мячей
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Meduza

В ходе учений НАТО Joint Viking норвежские военные отработали тактику противодействия атакам беспилотников с использованием необычного метода: имитации атак с помощью теннисных мячей, сброшенных с FPV-дронов. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на майора Тура Селлеволда.

Это позволило симулировать угрозу современных БПЛА в условиях танковых маневров. За десять вылетов дроны сбросили более 30 теннисных мячей на позиции норвежских танков. Селлеволд подчеркнул, что это были крупнейшие в истории норвежской армии учения с использованием беспилотников в подобном формате.

В интервью Defense News представитель норвежских вооруженных сил сообщил о планах по приобретению дальнобойных беспилотников, а также дронов с камерами сверхдальнего действия, адаптированных для работы в арктических условиях. Эти закупки, по мнению офицера, позволят усилить возможности норвежской армии в сфере разведки и наблюдения.

Сегодня американский журнал Foreign Policy сообщил, что Североатлантическому альянсу необходимо разместить свои военные самолеты по всей Европе, чтобы защититься от российских баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Ранее странам НАТО рекомендовали разместить самолеты по всей Европе.

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