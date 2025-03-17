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Участник СВО рассказал, как переспорил порноактрису

Участник СВО Олейник рассказал, что переспорил порноактрису во время съемок
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Алексей Олейник/VK

Бывший порноактер Алексей Олейник, известный под псевдонимом Садко, рассказал, как переспорил порноактрису во время съемок. Об этом он рассказал изданию Baza.

По словам военнослужащего, во время работы у него произошла перепалка с одной из актрис — та отказывалась принимать некоторые позы и утверждала, что мужчина, как режиссер, слишком ее критикует. В ответ Олейник предложил девушке соглашение — если он сможет сделать все, что сам требует от нее, она перестанет негодовать и пойдет на его требования.

По словам Олейника, он надел каблуки 43-го размера и встал в позу, в которую актриса не могла. В результате, как утверждает мужчина, он с коллегой смогли быстро и эффективно закончить работу.

В этом же интервью Олейник рассказал, что в зоне спецоперации его ранило в мошонку. Артист отметил, что в целом после СВО был весь в ранениях. Только за полтора месяца в боях под Харьковом он был ранен четыре раза.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о раненом бойце, в одиночку оборонявшем здание.

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