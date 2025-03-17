Участник СВО рассказал, как переспорил порноактрису

Бывший порноактер Алексей Олейник, известный под псевдонимом Садко, рассказал, как переспорил порноактрису во время съемок. Об этом он рассказал изданию Baza.

По словам военнослужащего, во время работы у него произошла перепалка с одной из актрис — та отказывалась принимать некоторые позы и утверждала, что мужчина, как режиссер, слишком ее критикует. В ответ Олейник предложил девушке соглашение — если он сможет сделать все, что сам требует от нее, она перестанет негодовать и пойдет на его требования.

По словам Олейника, он надел каблуки 43-го размера и встал в позу, в которую актриса не могла. В результате, как утверждает мужчина, он с коллегой смогли быстро и эффективно закончить работу.

В этом же интервью Олейник рассказал, что в зоне спецоперации его ранило в мошонку. Артист отметил, что в целом после СВО был весь в ранениях. Только за полтора месяца в боях под Харьковом он был ранен четыре раза.

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