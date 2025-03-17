Военкор рассказал, как изменится российская армия после СВО

Российскую армию после специальной военной операции на Украине можно будет сравнить с авиабазой Хмеймим в Сирии. Об этом заявил военный корреспондент РИА Новости Александр Харченко в Telegram-канале.

«Чтобы понять, как будет выглядеть российская армия после СВО, достаточно взглянуть на авиабазу Хмеймим. Замечу, что там все соответствует военным людям. Люди идут строем с выбритыми кантиками, в уставных бронежилетах и брезентовыми подсумками на ремне», — отметил он.

Харченко обратил внимание на то, что солдат на авиабазе Хмеймим после трех лет СВО «никак не поменялся», поскольку там «все застыло в духе 2020 года». При этом «штурмовик в донецких степях изменился до неузнаваемости».

Военкор выразил уверенность, что после завершения СВО у солдат «отберут все машины, мотоциклы и средства бронезащиты», которые не положены военнослужащим.

«Отряд таких солдат запросто пройдет строевой просмотр. А сможет ли он справиться с боевой задачей в непростых условиях?» — задался вопросом Харченко.

В феврале основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что боеспособность подразделений Вооруженных сил России резко возросла. По его словам, российская армия сейчас значительно лучше и опаснее, чем в начале украинского конфликта. Кроме того, у России гораздо больше людей и боеприпасов, добавил Принс.

Ранее в США российскую армию признали сильнейшей в мире.