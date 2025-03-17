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Военный беспилотник столкнулся с вертолетом в Южной Корее

В Южной Корее военный БПЛА столкнулся с вертолетом Surion на военной базе
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Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Беспилотник Heron столкнулся с вертолетом Surion на военной базе в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Younhap со ссылкой на южнокорейские вооруженные силы.

«В понедельник армейский разведывательный беспилотник столкнулся с вертолетом, который находился на аэродроме к северу от Сеула», — говорится в сообщении.

По данным военных, в результате инцидента никто не пострадал, при этом техника полностью сгорела.

Столкновение произошло, когда беспилотник пытался приземлиться на военной базе в городе Янджу примерно в 13:00, из-за чего возник пожар, который был потушен примерно через 20 минут.

Начато расследование точной причины аварии. Военный представитель заявил агентству, что на тот момент не было зафиксировано никаких попыток со стороны Северной Кореи заглушить сигналы GPS в этом районе.

В конце февраля сообщалось, что пилотам Национальной службы санитарной авиации удалось предотвратить крушение в Ставропольском крае санитарного вертолета, который стал практически неуправляемым из-за технической неисправности.

Ранее появилось видео падения самолета на трассу в Бразилии.

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