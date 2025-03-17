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Госдума одобрила штрафы до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде

ГД: в РФ могут ввести штрафы до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект закона о введении штрафов до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. Это следует из думской базы данных.

Новым положением предлагается дополнить статью административного кодекса. Авторы законопроекта предлагают закрепить новые санкции в отдельной части статьи. По мнению законотворцев, такая мера повысит ответственность граждан в части исполнения обязанностей по воинскому учету.

Законопроект внесла в Госдуму в феврале этого года группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

В соответствии с действующими законами, граждане должны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях в своей жизни. Это касается семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, а также переезда на новое место жительства без регистрации или выезда из России на срок более полугода.

В случае если гражданин не предоставляет такие данные, ему грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.

Ранее в России впервые отказали в регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат.

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