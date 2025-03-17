На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Полтавской области

В Кременчугском районе Полтавской области на Украине обнаружили повреждения на энергообъекте. Об этом сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Владимир Когут.

По его словам, в результате поломки специалисты ввели аварийные отключения. Без света осталось 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области ночью объявляли воздушную тревогу.

Накануне украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил, что ночные авиаудары повредили энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях. В своем заявлении компания сообщила, что «ущерб значительный».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на территории Украины собрались ограничить подачу электроэнергии для бизнеса и промышленности.