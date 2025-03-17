Сирийская артиллерия ударила по территории Ливана

Артиллерия сирийской армии нанесла массированный удар по территории Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.

Отмечается, что в результате атаки со стороны Сирии ранения получил ребенок, спасти его не удалось.

Жители из районов, попадающих под обстрел, стали покидать свои дома и направляться в сторону города Хермель.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, поддерживающими новое сирийское руководство, и подразделениями, лояльными Асаду. Наиболее интенсивные бои разгорелись в городе Джебла, где проживает алавитское население — религиозное меньшинство, к которому относится семья экс-президента.

10 марта власти сообщили о завершении операции в этих регионах и нейтрализации формирований сторонников Асада. По последним данным, с начала конфликта на западе Сирии потери среди вооруженных сил составили 250 человек, среди мирного населения — 900.

Ранее в Сирии сторонники Асада атаковали казарму с военными.