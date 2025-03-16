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Военблогер заявил о ликвидации турецкого наемника ВСУ

Рожин сообщил, что ВС России ликвидировали турецкого наемника Кёка в зоне СВО
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Telegram-канал «Colonelcassad»

Подразделения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции ликвидировали турецкого наемника Седана Кёка, который состоял в рядах украинской армии. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Бойцы ВС РФ ликвидировали турецкого наемника Седана Кёка», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:02 по московскому времени.

По информации Рожина, Кёка зачислили в 23-ю механизированную бригаду ВСУ в ноябре прошлого года.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что Кёк работал специалистом по защите цифровых систем и был ликвидирован на Запорожском направлении.

В феврале стало известно, что на Украине ликвидировали 18-летнего британского наемника Джеймса Уилтона в первые минуты его первого задания. По данным The Sun, Джеймс прилетел из Манчестера на передовую в возрасте 17 лет, несмотря на отсутствие военного опыта. Уилтон окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране природных ресурсов, после чего решил присоединиться к иностранным добровольцам на Украине. Лучший друг молодого человека сообщил таблоиду, что Уилтон попал под атаку российского дрона.

Ранее Путин сделал заявление о попавших в плен иностранных наемниках ВСУ.

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