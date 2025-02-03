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На Украине ликвидировали 18-летнего британского наемника во время его первого задания

Sun: на Украине ликвидировали 18-летнего британского наемника Уилтона
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Doug Seeburg

На Украине ликвидировали 18-летнего британского наемника Джеймса Уилтона в первые минуты его первого задания. Об этом пишет The Sun.

Джеймс прилетел из Манчестера на передовую в возрасте 17 лет, несмотря на отсутствие военного опыта. Уилтон окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране природных ресурсов, после чего решил присоединиться к иностранным добровольцам на Украине.

Лучший друг молодого человека сообщил таблоиду, что Уилтон попал под атаку российского дрона.

1 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации ликвидировали 23-летнего Александра Гармса-Риззи из Великобритании, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины. Мужчина был снайпером, он сбежал из британской армии. Гармс-Риззи с позывным «Саша» должен был дать интервью Sun в городе Краматорске Донецкой народной республики, однако он резко отменил его.

В 2023 году военный суд гражданского прихода в Англии Булфорд признал Гармс-Риззи виновным в дезертирстве из подразделения британской армии в Эстонии для того, чтобы воевать на Украине. Суд заключил мужчину под стражу на год и уволил его из королевской армии. Он провел в тюрьме восемь месяцев, после чего вернулся в ряды ВСУ.

Ранее Россия нанесла удар по пункту дислокации наемников ВСУ.

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