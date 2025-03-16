Немецкий фрегат отправился к побережью Ливана с «особо важной» миссией

Фрегат «Бранденбург» немецких ВМС отплыл из порта приписки Вильгельмсхафен, чтобы поучаствовать в миссии ООН в восточной части Средиземноморья у берегов Ливана, сообщает NDR.

Как отмечается, «Бранденбург» заменит фрегат «Баден-Вюртемберг» и останется в регионе в течение шести месяцев. На его борту находятся 216 человек. Они будут наблюдать за безопасностью морских границ в Средиземноморье и обучать ливанские ВМС. В прошлом году фрегат уже выполнял аналогичную миссию.

Капитан фрегата Роберт Майер-Бренкхоф отметил, что на фоне ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке эта миссия приобретает особую важность, и выразил уверенность в том, что «подготовленный и мотивированный экипаж» успешно с ней справится.

Прошлой осенью немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне» прошли через Тайваньский пролив, несмотря на протесты со стороны КНР. Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству. Правительство Германии было готово к последствиям в виде «дипломатических диспутов» с Китаем, так как официально не уведомило Пекин о своих планах направить корабли через пролив.

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