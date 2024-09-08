Корабли Германии пройдут через Тайваньский пролив вопреки протестам КНР

Немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне» в текущем месяце пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протесты со стороны КНР. Об этом сообщил журнал Spiegel.

«Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат и корабль военной поддержки пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября. Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству», — сказано в публикации.

По информации издания, правительство Германии готово к последствиям в виде «дипломатических диспутов» с КНР, так как не собирается официально сообщать Китаю о своих планах направить корабли через пролив.

27 июля китайский министр иностранных дел Ван И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе, что Тайвань является частью КНР и никогда не будет отдельным государством.

Ранее в минобороны Китая порекомендовали США «приготовиться к аду» из-за их политики по Тайваню.