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Бойцы ВСУ вывалились из подбитой бронированной машины и попали на видео

«Два майора» опубликовали видео, как бойцы ВСУ вывалились из подбитой машины

Бойцы Вооруженных сил Украины вывалились из подбитой бронированной разведывательно-дозорной машины на полном ходу. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале «Два майора».

«Личный состав противника, будучи раненым, просто вываливается на полном ходу. А «побратимы» едут дальше», — говорится в подписи к видеоролику.

Машину ВСУ подбили военнослужащие 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с помощью беспилотников «Князь Вандал Новгородский» в окрестностях населенного пункта Тарасовка восточнее Покровска (Красноармейска).

8 марта военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которое запечатлена воздушная схватка FPV-дрона российского отряда спецназначения «Вега» и беспилотника «Баба-Яга» ВСУ. По его словам, видео снял российский беспилотник на покровском направлении в зоне специальной военной операции. На кадрах видно, как аппарат сталкивается с украинским дроном, после чего запись прерывается.

Коц рассказал, что после боя «Баба-Яга» «прилегла на землю», ожидая, пока вражеский дрон улетит, однако получила контрольный удар еще одного летательного аппарата «Веги».

Ранее на видео попало, как водитель ловко увернулся от атаки дрона в Запорожской области.

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