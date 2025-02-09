На видео попало, как водитель ловко увернулся от атаки дрона в Запорожской области

В Запорожской области водитель увернулся от атаки дрона и попал на видео

В Запорожской области водитель гражданского автомобиля увернулся от боеприпаса, сброшенного на машину с дрона. Видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Вражеский дрон-камикадзе кружит над трассой Мелитополь-Васильевка и на повороте на село Любимовка атакует гражданский легковой автомобиль», — написал Рогозин.

Он уточнил, что от места атаки до линии боевого соприкосновения более 20 км, а от позиции расчета ВСУ, запустившего беспилотник, не менее 25 км.

На кадрах видно, что квадрокоптер приближается сзади к белой «Ниве» и темному кроссоверу, едущим по трассе. За ними у автобусной остановки припаркован «КамАЗ» с кабиной цвета хаки. Беспилотник врезался в проезжую часть между двумя легковыми машинами и взорвался. Прямо перед взрывом водитель темного кроссовера резко повернул влево и ускорился, чтобы не попасть под удар.

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