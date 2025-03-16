Украинские военнослужащие артиллерийским ударом уничтожили цех молокозавода в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

«Вооруженные формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в результате атаки, по предварительной информации, никто не пострадал.

До этого военнослужащие националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) начали преследовать русскоязычных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и устанавливать против них мины ПФМ-1 «Лепесток».

Источник агентства добавил, что боевики «Айдара» не перестанут минировать позиции механизированной бригады до тех пор, пока среди солдат не прекратят использование русского языка как на службе, так и в тылу.

Ранее ВСУ заподозрили в применении «Длинного Нептуна» при атаке на Краснодарский край.