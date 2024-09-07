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Пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Пленный Еремеев: командование ВСУ отправляет солдат в Курскую область обманом

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Павел Лисицын/РИА Новости

Украинское командование обманом отправляет солдат на убой в Курскую область. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петро Еремеев, передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«По новостям на Украине говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», — рассказал военнослужащий.

Пленный боец ВСУ добавил, что перед отправкой в Курскую область, командир приказал собирать вещи, чтобы якобы отправиться «на совещание». Солдат тогда задался вопросом, зачем на «совещание» нужно брать бронежилет и «кому нужен на таком мероприятии рядовой состав».

Еремеев рассказал, что попал в плен после того, как с группой сослуживцев оказался зажат российскими бойцами на территории пожарной части. Боец обратился к сержанту, предлагая сдаться, поскольку в живых осталось лишь четверо солдат. По словам военнослужащего, командование угрожало солдатам расправой.

Но в том бою Еремееву удалось сдаться в плен. Военнопленный был удивлен человеческим отношением российских солдат, которые не только поделились пищей, но и обработали раны.

Другой военнопленный из 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили 10 украинских военнослужащих, которые принимали участие в пленении российских военных и мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских военных в Курской области.

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