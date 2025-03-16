Макрон назвал «нерабочим планом» возвращение Франции к обязательной службе

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность возвращения страны к обязательной военной службе. Об этом пишет La Voix du Nord.

Глава республики назвал реализацию соответствующей инициативы «нерабочим планом».

«У нас больше нет базы, больше нет материально-технического обеспечения [для возобновления обязательной службы в армии]», — сказал он.

При этом Макрон обратил внимание на необходимость укрепить связь между Вооруженными силами Франции и гражданами. Также, по словам президента, он планирует принять меры для «перестройки» всеобщей национальной службы.

Воинская повинность во Франции сохранялась в различных формах в течение двух столетий. Однако в 1996 году власти приостановили призыв на службу в армии в мирное время, а в 2001 году администрация тогда еще президента республики Жака Ширака официально объявила об отмене обязательной военной службы.

15 марта Макрон выразил уверенность, что европейским странам не нужно согласие РФ, чтобы отправить своих военных на Украину. Как сказал французский лидер, не Москва должна решать, согласятся ли государства региона выполнить подобную просьбу Киева или нет, если она поступит.

Ранее во Франции выступили против демилитаризации Украины.