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Глава Харьковской ВГА заявил, что ВС РФ осталось до Купянска меньше 10 км

Ганчев заявил, что ВС РФ продвигаются у реки Оскол, чтобы взять в клещи Купянск
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Российские войска продвигаются на левом берегу реки Оскол, чтобы взять в клещи Купянск в Харьковской области. Об этом заявил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

По его информации, ВС РФ расширяют зону контроля на правом берегу Оскола для дальнейшего наступления на Купянск.

«То, что мы сейчас наблюдаем — наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол», — сказал Ганчев.

По данным главы Харьковской ВГА, российским военным осталось до Купянска около 7 км. Взятие города будет заключаться в окружении населенного пункта и дальнейшей его зачистке от украинских военных, добавил он.

Накануне Ганчев заявлял, что силы РФ форсировали Оскол и заняли часть территории на правом берегу. Он добавил, что в ближайшее время они приступят к зачистке поселка Двуречная и других близлежащих территорий.

Ранее Марочко сообщил об активизации ВСУ в Купянске.

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