США наносят удары по объектам хуситов в йеменской провинции Эль-Бейда

Американские Вооруженные силы (ВС) провели авиаудары по провинции Эль-Бейда на юге Йемена, контролируемой движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники.

По данным канала, целями стали военные объекты группировки, используемые для производства оружия и боеприпасов. Это уже не первая серия ударов США в регионе.

До этого США наносили удары по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в провинции Дамар на западе Йемена.

Вечером 15 марта Центральное командование Вооруженных сил США объявило о запуске крупномасштабной военной операции против движения «Ансар Аллах». Операция предполагает проведение серии точечных ударов по стратегическим объектам группировки. В командовании подчеркнули, что действия направлены на «защиту американских интересов, сдерживание угроз и восстановление безопасности международного судоходства».

Ранее была названа цель ударов США по столице Йемена.