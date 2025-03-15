В Латакии прогремел взрыв

На юге Латакии в Сирии прогремел взрыв. Об этом сообщает газета Al Watan.
По данным издания, взрыв произошел в четырехэтажном здании. Есть пострадавшие.
«Поисково-спасательные и бригады скорой помощи Сирийской гражданской обороны работают на месте взрыва», — говорится в сообщении.
6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, поддерживающими новое сирийское руководство, и подразделениями, лояльными Асаду. Наиболее интенсивные бои разгорелись в городе Джебла, где проживает алавитское население — религиозное меньшинство, к которому относится семья экс-президента.
10 марта власти сообщили о завершении операции в этих регионах и нейтрализации формирований сторонников Асада. По последним данным, с начала конфликта на западе Сирии потери среди вооруженных сил составили 250 человек, среди мирного населения — 900.
Ранее «Хезболла» опровергла сообщения о причастности к событиям в сирийской Латакии.